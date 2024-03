Salute. ISS: in lieve calo l’incidenza delle sindromi simil-influenzali

(DIRE) Roma, 1 Mar. – È in lieve diminuzione il numero di casi di sindromi simil-influenzali (Ili) in Italia. Nell’ottava settimana del 2024, l’incidenza è pari a 6,7 casi per mille assistiti (6,9 nella settimana precedente). Scende anche la proporzione dei campioni positivi a influenza sul totale dei campioni analizzati (5,9% vs 7,9%).

È quanto emerge dai bollettini della sorveglianza RespiVirNet, pubblicati oggi. Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica, l’incidenza è in lieve diminuzione in tutte le fasce di età anche se maggiormente nei bambini sotto i cinque anni di età, in cui si osserva un livello di incidenza di 19,4 casi per mille assistiti (21,1 nella settimana precedente).

Inoltre, tutte le regioni/ppaa, tra quelle che hanno attivato la sorveglianza, registrano un livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali sopra la soglia basale tranne il Molise e la Basilicata che tornano al livello di base. Sul fronte della sorveglianza virologica, tra i virus influenzali quelli di tipo A risultano largamente prevalenti (96%) rispetto ai virus di tipo B e appartengono per la maggior parte al sottotipo H1N1pdm09.

Infine, tra i campioni risultati positivi il 20% è positivo per Sars-CoV-2, il 17% per Rsv, il 38% per influenza A e il 9% per Rhinovirus, mentre i rimanenti sono risultati positivi per altri virus respiratori. (Com/Fde/Dire) 16:11 01-03-24