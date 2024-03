Spiagge. Giro della Sardegna in kayak nel segno dell’ambiente

Carlo Coni tenta impresa in solitaria con progetto “Tutti nella stessa barca”

(DIRE) Cagliari, 1 Mar. – Una sfida in solitaria nel segno della tutela dell’ambiente, con la circumnavigazione della Sardegna in kayak tenatta in poco più di un mese di tragitto. Questa l’iniziativa di Carlo Coni, quarantasettenne cagliaritano- istruttore federale di canottaggio- che si prepara a ripetere l’impresa dopo averla già portata a termine la prima volta nel 2018, in trentacinque giorni. La partenza è programmata per il 26 marzo, da Cagliari, con il kayak di Coni che farà subito rotta a est, verso la costa di Villasimius, per poi proseguire nella circumnavigazione dell’isola in senso antiorario. L’impresa, questa volta, è inserita in un più ampio progetto ecologico-ambientale “Tutti nella stessa barca”, con i volontari ecologisti che seguiranno il percorso del kayak nel suo tragitto lungo le coste dell’isola per organizzare giornate dedicate alla pulizia dei litorali e delle aree interne. “Nel 2018- spiega Coni- decisi di intraprendere per la prima volta la circumnavigazione della Sardegna, come sfida personale. Partì con un kayak, realizzato appositamente per l’occasione, carico di cibo, di una tenda per la notte e di alcuni strumenti utili alla navigazione”. L’attenzione e l’interesse che l’iniziativa riuscì a suscitare “furono per me una sorpresa. Allora perché non utilizzare tutto questo per realizzare un progetto che potesse coinvolgere le persone, promuovendo la cultura del rispetto per la nostra terra?”.

Il prgetto “Tutti nella stessa barca”, spiega Coni, nasce così, “grazie alla collaborazione di un gruppo di volontari che vuole mostrare ai sardi e ai turisti come sia possibile immergersi nelle bellezze del nostro mare, proteggendolo e mantenendo pulite le sue coste, rimuovendo i rifiuti abbandonati- in particolare plastica e vetro- troppo spesso abbandonati sulle nostre spiagge e nelle campagne”. Per organizzare le operazioni di raccolta dei rifiuti “abbiamo chiesto la collaborazione dei Comuni, delle scuole e delle associazioni- fa sapere il promotore dell’iniziativa-. Nei prossimi giorni definiremo un calendario con le date e i luoghi interessati dall’iniziativa, che saranno sempre aggiornati e disponibili sul sito “tuttinellastessabarca.it”. Per chiunque volesse partecipare le adesioni saranno sempre aperte anche in itinere. L’obiettivo è quello di ripulire il maggior numero di coste e aree interne durante la circumnavigazione”. (Api/ Dire) 19:22 01-03-24