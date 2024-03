Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026

Francesco Bagnaia continuerà ad essere un pilota della Ducati Corse fino al 2026. Il Campione torinese ha infatti rinnovato il suo contratto con l’azienda di Borgo Panigale, è la stessa scuderia rossa a renderlo noto con una nota stampa.

“Pecco” è approdato in Ducati nel 2019 e da allora è iniziata la sua lunga avventura che lo ha visto trionfare per ben 2 volte nel Campionato del Mondo di Moto GP. La stagione del 2023 ha visto Bagnaia divenire Campione in sella alla sua Ducati n 1, con 15 podi, 7 vittorie e 7 pole position.

Nonostante il Campionato di Moto GP 2024 si iniziato da poco i tifosi sanno già che il binomio vincente che lega il pilota alla casa italiana rimarrà intatto anche per le stagioni 2025 e 2026.

Fabrizio Pace