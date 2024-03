Il Ministro Crosetto partecipa all’inaugurazione della base aerea NATO di Kuçova in Albania

Oggi, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato all’inaugurazione della base aerea NATO di Kuçova in Albania. Alla cerimonia erano presenti le massime autorità albanesi: il Presidente della Repubblica, Bajram Begaj, il Presidente del Parlamento, Lindita Nikolla, il Primo Ministro, Edi Rama, il Ministro della Difesa, Niko Peleshi nonché l’Incaricato d’Affari Statunitense David Wisner.

“La nostra presenza – ha dichiarato il Ministro – testimonia l’impegno dell’Italia a fianco dell’Albania, un Paese con il quale condividiamo profondi legami storici, culturali e di amicizia per la prossimità geografica e la visione che ci accomuna”.

“L’inaugurazione della base aerea di Kuçova – ha continuato il Ministro Crosetto – non è solo un significativo traguardo nella nostra cooperazione bilaterale, ma anche un punto di svolta per l’intera regione dei Balcani Occidentali e un esempio concreto dell’impegno condiviso per la sicurezza, la cooperazione e lo sviluppo della Regione. La base è un punto di partenza per iniziative comuni che potranno includere la difesa, la formazione professionale e la collaborazione in campo industriale, ma anche la risposta alle emergenze”.

Il progetto concretizza inoltre la collaborazione tra Italia e Albania in ambito Difesa; l’Italia, infatti, partecipa attivamente alla difesa aerea dei cieli dell’Albania, alla formazione e all’addestramento delle Forze Armate albanesi, svolgendo regolarmente esercitazioni militari congiunte, che rafforzano la compatibilità operativa e promuovono lo scambio di conoscenze.

fonte – Difesa.it