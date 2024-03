Roma. Sorpreso a vendere al mercato di Porta Portese merce rubata da un magazzino

Denunciato dalla Polizia di Stato un 52enne per il reato di ricettazione

Ieri mattina, i poliziotti del XII° Distretto di Monteverde, nel corso dei servizi predisposti presso il mercato di Porta Portese, sono intervenuti presso un banco in quanto una persona, titolare di un magazzino, aveva riconosciuto diverso materiale numismatico e altri oggetti di vario genere per un valore di circa 20.000 euro che, nella serata dello scorso 28 febbraio, erano stati asportati dal proprio negozio.

Nello specifico, l’uomo, recandosi al mercato di Porta Portese, ha riconosciuto, su di un banco, tutti gli oggetti rubati nel suo magazzino e a quel punto ha comunicato al venditore che avrebbe portato via tutto poiché di sua proprietà. Il venditore non ha opposto alcuna resistenza e, insieme all’uomo, hanno atteso l’intervento degli agenti ai quali ha dichiarato di aver acquistato il materiale da alcune persone a lui sconosciute.

Gli operatori hanno identificato il venditore come un 52enne rumeno, con precedenti di polizia e lo hanno accompagnato presso gli Uffici del XII Distretto, denunciandolo in stato di libertà per il reato di ricettazione. Inoltre, indosso al 52enne, gli agenti hanno rinvenuto un orologio, di proprietà anche questo della vittima e 1.140 euro in contanti.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.