Animali. Salvi i 57 asini modenesi, “ora potete adottarli”

Aggiudicazione per 33.000 € (oltre 40.000 con oneri); OIPA ringrazia

(Dire) Modena, 5 Mar. – Sono salvi gli asini finiti all’asta di San Possidonio, nel modenese. Grazie alla ribalta che hanno avuto gli animali, a rischio macellazione fino a pochi giorni fa, “e alla grande sottoscrizione popolare che ha consentito di mettere insieme oltre 56.000 euro”, è l’associazione Horse Angels, che ha avviato la raccolta fondi online, ad entrare in possesso dei 57 asini.

Erano stati colpiti loro malgrado da una procedura di fallimento e, quindi, finiti all’asta come un qualsiasi bene mobile. L’aggiudicazione si è completata per 33.000 euro, diventati 40.326 inclusi gli oneri accessori.

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), segnalando tutto in una nota, dice di rallegrarsi “per questo lieto fine”, ma ribadisce come sia “inaccettabile che esseri senzienti finiscano all’asta tra automobili, biciclette, banconi industriali e merci varie. Quella dell’asta di animali è una procedura amministrativa non etica nella quale gli animali sono considerati meri oggetti.

In questo, la legislazione italiana è molto lontana dal recepimento del Trattato di Lisbona del 2007, che tutela gli animali in quanto esseri senzienti”. Gli asini, adesso, potranno essere anche adottati a distanza per garantire loro “una vita sicura e dignitosa”. (Lud/ Dire) 18:36 05-03-24