Militari dell’Esercito prestano assistenza a coppia di anziani finita fuori strada sulla SP75

Una pattuglia di militari dell’Esercito, al temine del turno di servizio nell’Operazione StradeSicure ha immediatamente prestato soccorso una coppia di anziani che, mentre percorrevano la strada provinciale 75 per Siculiana Marina, dopo aver perso il controllo della loro autovettura sono finiti in una scarpata.

I quattro militari, hanno prontamente allertato i soccorsi e, nell’attesa del loro arrivo, si sono calati nel dirupo per accertarsi delle condizioni dei due malcapitati e fornire il supporto necessario. Grazie all’aiuto di una seconda pattuglia smontante dal servizio, hanno creato un corridoio tra la vegetazione per favorire il passaggio dei soccorritori e il recupero della coppia. Questo il post e la foto pubblicati sulla pagina ufficiale dell’Esercito Italiano di “X” per l’intervento occasionale di salvataggio avvenuta in Sicilia in provincia di Agrigento.

Federica Romeo