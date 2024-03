Nucleare. Iaia ( FdI): Stop a preconcetti

(DIRE) Roma, 5 Mar. – “Oggi in Commissione Ambiente abbiamo dato il via libera ad un’indagine conoscitiva sul ruolo che l’energia nucleare potrebbe assumere nel fondamentale processo di transizione energetica e di decarbonizzazione.

Come sempre, noi ci siamo assunti la responsabilità delle nostre azioni, mentre si sono astenuti i rappresentanti di PD, M5S e Avs. L’insensata politica dei no a priori ha già fatto molti danni in Italia e ne stiamo pagando tutti le conseguenze.

Oggi la tecnologia ha compiuto passi da gigante anche nel nucleare ed è utile perciò approfondire il tema per non restare vittime dei pregiudizi. Si tratta di una valutazione necessaria, doverosa e opportuna in un momento economico come questo”. Così Dario Iaia segretario Commissione Parlamentare Ecomafie, Presidente Provinciale FdI Taranto. (Vid/ Dire) 15:13 05-03-24