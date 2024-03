Ambiente. Rimodulati 10 mln su 52 del PNRR per bonifiche in Lombardia

(DIRE) Milano, 6 Mar. – È alla firma il decreto che, accogliendo la richiesta avanzata dalla Regione Lombardia, rimodula e sblocca risorse per oltre 10,5 milioni di euro nell’ambito dei quasi 52 milioni PNRR destinati al territorio per la bonifica dei siti orfani. I finanziamenti riguarderanno, solo per citare alcuni siti, l’ex Cotonificio Fossati a Sondrio, l’ex Diefenbach a Monza, l’ex area Siome Folla, nel Comune di Malnate (Va).

Lo fa sapere il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava. I fondi, così rimodulati, andranno ad aggiungersi alle risorse già precedentemente stanziati su 17 siti ritenuti prioritari dalla Regione e bisognosi di interventi urgenti, ottimizzando così spesa ed interventi.

“Con il loro recupero restituiamo alle comunità luoghi importanti, riduciamo l’impatto ambientale e favoriamo economia circolare, rigenerazione dei territori e nuove opportunità di sviluppo, a beneficio dell’ambiente e dell’economia regionale” dichiara il viceministro. (Red/ Dire) 19:40 06-03-24