Arezzo. Deve scontare quasi 5 anni di carcere: rintracciato

La Polizia di Stato di Arezzo, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, ha proceduto all’arresto di un soggetto con a carico un ordine di carcerazione per l’esecuzione della pena detentiva di anni 4 e mesi 9 di reclusione e di una multa pari ad euro 4.388.

Nella scorsa serata, gli operatori di polizia della squadra Volanti diretta dal V.Q. GALLORINI Marco, durante un controllo d’iniziativa di un’autovettura sospetta in transito in località San Leo, accertavano che il passeggero presentava numerosi precedenti di polizia riguardanti in particolare la violazione della normativa sugli stupefacenti.

Stante le predette risultanze, insospettiti inoltre dall’atteggiamento del soggetto che appariva inspiegabilmente nervoso ed insofferente, venivano effettuati controlli più approfonditi che consentivano di rinvenire sulla persona 4 involucri in cellophane termosaldato trasparente contenente sostanza solida di colore bianco, le cui successive analisi presso il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica appuravano trattarsi di cocaina dal peso complessivo di 20,55 grammi.

Accompagnato presso gli uffici della Questura per i previsti adempimenti, il soggetto veniva sottoposto a fotosegnalamento i cui esiti fornivano un alias sul quale gravava una cattura per esecuzione ordine di carcerazione per la condanna a pena detentiva di anni 4 e mesi 9 di reclusione e di una multa pari ad euro 4.388.

Rintracciato dalla Polizia di Stato dopo oltre un mese di ricerche da parte delle FF.OO., veniva quindi tradotto presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione della pena e denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e violazione alle norme sul T.U.I.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Arezzo/articolo/110265e838a82fa4b675648473