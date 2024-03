Crotone, attività antidroga della Polizia di Stato a Fondo Gesù, sequestro di oltre mezzo chilo di eroina, quattro segnalazioni amministrative per uso personale di cocaina e hashish

Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile della Questura sono stati impegnati in una attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, che ha interessato il quartiere di Fondo Gesù.

Nel corso di alcuni posti di blocco, istituiti nella zona, gli agenti hanno proceduto al controllo di diverse autovetture, rinvenendo dosi di stupefacente, cocaina e hashish, detenute per uso personale, per cui hanno proceduto alla segnalazione al Prefetto di Crotone di quattro persone, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Nel medesimo contesto, gli operatori della Squadra Mobile, dopo aver notato movimenti sospetti nei pressi dell’argine del torrente Esaro, hanno proceduto ad una accurata ispezione dei luoghi, rinvenendo in una intercapedine del muro di contenimento un involucro, contenente 507 grammi di eroina, come accertato dalla Polizia Scientifica.

Al momento, la sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata a carico di ignoti; in merito, sono in corso indagini, delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Crotone/articolo/114665e8944e74a99964503072