Cultura. Sangiuliano: Croce e Gentile protagonisti storia italiana Novecento

(DIRE) Roma, 6 mar. – “Le figure di Benedetto Croce e Giovanni Gentile si stagliano, nella loro ‘concordia discors’ con sempre maggiore rilievo nella storia italiana del Novecento e di questo nostro secolo, soprattutto per il ruolo che assunsero nel ‘grande transito della modernità’, per la lunga gittata delle loro elaborazioni”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenuto ai Lincei alla presentazione della pubblicazione del carteggio fra Benedetto Croce e Giovanni Gentile.

“Sono 2.164 lettere – ha detto Sangiuliano – è il grande racconto di una amicizia, di un dialogo fervido che copre un arco temporale circoscritto ma decisivo della storia nazionale: la crisi di fine secolo, il sogno primonovecentesco del partito degli intellettuali, la grande guerra, che travolge e ridisegna la società italiana, evento che, data la partecipazione di entrambi alla vita del Paese, si intrecciò con la loro riflessione e la loro opera, investendo anche il versante politico”. L’ultimo scambio di lettere, ha ricordato infine il ministro, “è del 1924, nell’aprile del 1925 Gentile si fa promotore del Manifesto degli intellettuali fascisti, al quale Croce risponde nel maggio successivo con il Manifesto degli intellettuali antifascisti.

La rottura è irrimediabile, profonda e radicale. Il merito di Croce è di essersi fatto paladino di democrazia e di aver elevato la voce contro il fascismo che stava togliendo la libertà agli italiani. Gentile commette l’errore di sostenere l’azione tragica di Mussolini, anche se nel 1929 esce dal Gran Consiglio del fascismo e non ha un ruolo politico di primo piano, mentre in privato si spende per proteggere intellettuali antifascisti e di religione ebraica”.

Nelle lettere, tuttavia, “oltre alla disputa filosofica e politica – osserva infine Sangiuliano – come non cogliere un profondo tratto umano, fatto di sentimenti, della memoria di un’antica amicizia e del tratto di strada fatto insieme? Quel dialogo, così alto e sincero, deve farci riflettere”. (Dip/ Dire) 16:45 06-03-24