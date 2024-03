Donald Trump vince in 12 Stati nel Super Tuesday

Ancora un trionfo per Donald Trump nelle primarie tra i repubblicani in USA. L’eclettico miliardario ed ex Presidente USA ha vinto in ben 12 stati durante il Super Tuesday. La sua rivale Nikki Haley, lo ha battuto solo nel Vermont.

Trump sicuro che presto il suo patito si ricompatterà su di lui e potrà quindi sconfiggere alle elezioni l’attuale Presidente (anch’egli vincitore nelle primarie tra i democratici), ha dichiarato: “Il Paese oggi è diviso, e Joe Biden è il peggior presidente della storia”.

Tra i repubblicani Donald Trump è in testa con 797 delegati, la Haley ne ha 69 e Ron DeSantis che ha ritirato la sua candidatura il 21 Gennaio ne ha 9. In casa dei democratici invece: Joe Biden 888, Dean Phillips 0 e Marianne Williamson 0.

Fabrizio Pace