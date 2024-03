Incendio bus a Grottammare sulla A14

I Vigili del Fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti sulla A14, al chilometro 304, direzione sud, per un principio d’incendio di un pullman con circa 30 ragazzi a bordo. Le squadre VVF hanno provveduto ad un controllo dell’autobus dal quale non è emerso alcun incendio a bordo.

Il fumo che sprigionato potrebbe essere riconducibile ad un guasto meccanico. In attesa dell’arrivo di un bus sostitutivo per il trasporto dei ragazzi gli operatori VVF si sono disposti con i mezzi a protezione dei giovani fermi in strada.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=90696