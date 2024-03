Infrastrutture. Salvini: scommessa anche per i giovani

(DIRE) Roma, 6 Mar. – “Il Ponte sullo Stretto, all’estero studiato e venerato molto più che in Italia, è l’unico Ponte al mondo già indagato prima di essere in lavorazione. Ad oggi non abbiamo manodopera sufficiente: ingegneri, geologi; quello che stiamo facendo sui lavori pubblici è una scommessa per i giovani, lo stesso vale per i giovani medici, la battaglia per abolire il numero chiuso è giusta”.

Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini alla presentazione del libro del ministro Giuseppe Valditara, ‘La scuola dei talenti’, in corso questo pomeriggio nella libreria Mondadori di piazza Cola di Rienzo.

“Stiamo lavorando ad un piano casa per 100 mila appartamenti, per dare speranza ai giovani. E penso ai giovani agricoltori, ho la responsabilità per il Piano dighe e stiamo facendo delle battaglie in Ue per eliminare alcune follie”, ha aggiunto. (Adi/Dire) 19:40 06-03-24