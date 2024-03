Maltempo. FdI Veneto: Bacini non bastano, bisogna ripulire i fiumi

(DIRE) Venezia, 6 mar. – “Il maltempo della settimana scorsa ha messo in evidenza, ancora una volta, che va rimesso in discussione il paradigma tradizionale della gestione del territorio nella nostra regione alla luce di una condizione climatica imprevedibile con il maltempo che genera disastri non è più un’ipotesi, ma è già una realtà”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Joe Formaggio (Fdi). “Ne sanno qualcosa anche i nostri agricoltori che, ai disagi di un inverno impazzito, sommano i danni delle piogge equatoriali dei giorni scorsi.

Le colture hanno subito una serie di criticità che hanno evidenziato la non rinviabili di soluzioni urgenti. Ora è il momento di attuare misure specifiche per liberare investimenti e risorse che prevengano le conseguenze delle prossime ondate di maltempo. Le soluzioni- continua Formaggio- ci sono e le nostre colture vanno protette, liberando i detriti dai fossi e dai letti dei fiumi, ad esempio, non solo con la realizzazione, pur positiva, di nuovi bacini di laminazione”. E dunque Formaggio si impegna a “sollecitare misure straordinarie per una manutenzione che metta al sicuro i nostri campi contro fenomeni e imprevisti a cui, purtroppo, il Veneto si dovrà abituare”. (Red/ Dire) 12:05 06-03-24