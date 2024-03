Scuola. Milano: continuano le occupazioni

(DIRE) Roma, 6 mar. – Continuano le occupazioni ‘a staffetta’ a Milano. Lunedì hanno occupato gli studenti del Parini, la sesta dopo le altre occupazioni che ci sono state nelle scorse settimane: Severi-Correnti, Virgilio, Beccaria, Manzoni e Bottoni. Scioperi anche al Moreschi e al Cartesio di Cinisello, protesta al Leonardo.

“Nonostante come studenti ci stiamo mobilitando in tutto il Paese il ministro Valditara è sordo alle nostre richieste e preferisce restare in silenzio senza entrare nel merito di ciò che chiediamo, ossia un cambiamento radicale dell’attuale sistema scolastico- afferma Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Studenti- L’unica vera risposta da parte di Valditara e del Governo è la repressione come dimostrano le manganellate a Pisa, Catania e Firenze o il tentativo di invisibilizzare le proteste attraverso la circolare inviata alle scuole sulla ‘stretta alle occupazioni”.

“Stiamo occupando contro la scuola del merito di Valditara e chiediamo che a scuola venga tutelato davvero il nostro diritto allo studio e il nostro benessere psicologico. Chiediamo il raddoppio dei rappresentanti degli studenti all’interno del Consiglio di Istituto e sportelli psicologici e introduzione dell’educazione sessuale e all’affettività non etero-cis normata in tutte le scuole”, continua Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Studenti.