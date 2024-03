Senato, approva definitivamente DDL per commissione d’inchiesta su fatti comunità “Il Forteto”

In Commissione Giustizia, il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il disegno di legge per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta. E’ quanto rende noto il Senato relativamete alla vicenda sulla comunità “Il Forteto”. Qui sotto il testo discusso ed approvato oggi.

(867) Deputato Donzelli e altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”, approvato dalla Camera dei deputati. (Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva concluso l’esame in sede redigente del disegno di legge in titolo, conferendo alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Aula sul testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 Febbraio scorso. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, nella riunione del 21 Febbraio, ha quindi deliberato la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, e di adottare per il prosieguo dell’esame il testo approvato in quella sede.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte pertanto che si procederà alla votazione degli articoli e alla votazione finale del disegno di legge. Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge nel suo complesso.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive parti politiche, i senatori ZANETTIN (FI-BP-PPE), Ada LOPREIATO (M5S), BERRINO (FdI), Erika STEFANI (LSP-PSd’Az), Giovanna PETRENGA (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), VERINI (PD-IDP) (auspicando, tuttavia, che l’istituzione della Commissione d’inchiesta non venga strumentalizzata a fini elettorali), SCALFAROTTO (IV-C-RE) e CUCCHI (Misto-AVS).

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, che viene approvato.

