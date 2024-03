Como, derubava i negozi di “Acqua&Sapone”: identificato e denunciato dalla Polizia

È stato identificato e poi denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato il presunto responsabile di due furti di ingente valore economico avvenuti in questi ultimi giorni nei negozi comaschi della catena “Acqua&Sapone”, dove sono stati rubati prodotti esposti per un totale di quasi 700 €. Si tratta di un cittadino slovacco di 53 anni, senza fissa dimora, che nella mattina di ieri aveva derubato la filiale di Como-Sagnino, che si trova all’interno del centro commerciale Gran Mercato.

Gli agenti della volante sono intervenuti a seguito di segnalazione al 112 NUE effettuata dalla responsabile del negozio, che aveva riconosciuto nell’uomo che si aggirava con fare sospetto tra le corsie, la stessa persona che, tramite la chat aziendale, le era stata segnalata per aver derubato la rivendita di Tavernerio (Co) il giorno precedente.

Mentre i poliziotti raccoglievano la testimonianza della responsabile e visionavano le immagini del circuito di videosorveglianza interno, un’altra pattuglia ha rintracciato il 53enne nelle vicinanze del centro commerciale, ancora in possesso della merce rubata.

Gli accertamenti e la verifica delle immagini effettuati in Questura hanno permesso agli agenti di appurare che, a commettere il furto nel negozio di Sagnino, era stato proprio il fermato.

