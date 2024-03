Rifiuti. A Cagliari 35 nuove ecoisole automatiche per rifiuti

(DIRE) Cagliari, 7 mar. – A breve per le vie di Cagliari cominceranno a “spuntare” parte delle 35 nuove ecoisole automatiche previste dal Comune, per rendere più agevole il conferimento dei rifiuti. Ad annunciarlo è il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzu, che parla di “evoluzione significativa” nel sistema di gestione dei rifiuti urbani. Queste moderne infrastrutture progettate per complementare il sistema di raccolta “porta a porta” del Comune- “che resta il principale sistema di conferimento”, specifica il sindaco- mirano a rendere il processo di differenziazione “più efficiente, accessibile e semplice per i cittadini”, rimarca Truzzu.

Un’iniziativa, ricorda il primo cittadino, che potrà contribuire a far superare la quota del 76% di raccolta differenziata, “che ha comunque premiato Cagliari posizionandola al secondo posto fra le città capoluogo italiane più virtuose”. Già 10 delle 35 ecoisole automatiche, che entro 2024 saranno posizionate strategicamente in diverse aree della città, saranno operative entro marzo, offrendo una soluzione pratica per chi non può aderire completamente al sistema porta a porta. “Grazie a tecnologie avanzate consentiranno una raccolta differenziata automatizzata- spiega Truzzu- agevolando i residenti nel corretto smaltimento di carta e cartone, plastica, vetro, latta e lattine, e rifiuti organici.

Durante questa prima fase è invece escluso il conferimento del rifiuto indifferenziato”. L’introduzione di questo nuovo e aggiuntivo servizio pubblico “sottolinea la necessità di promuovere la sostenibilità ambientale, offrendo al contempo opzioni flessibili per i cittadini- ribadisce l’assessore all’Ambiente, Alessandro Guarracino-. Attenzione, però: anche se ognuna di esse metterà a disposizione tra 5 e 10 contenitori, le nuove eco-isole automatiche sono dimensionate per essere usate saltuariamente e in via straordinaria, quando non è possibile rispettare i giorni e gli orari previsti dal calendario di raccolta ‘porta a porta’”.

Nello specifico, fa sapere l’assessore, a ciascuna ecoisola sarà assegnata un gruppo di utenti predefinito autorizzato al suo accesso: “Ciascun utente riceverà quindi una comunicazione con l’indicazione della specifica ecoisola di suo riferimento, l’unica presso la quale potrà conferire i rifiuti, che sarà dotata di un sistema di riconoscimento tramite una ‘ecocard’, la stessa utilizzata per l’accesso agli altri servizi offerti dal sistema comunale di raccolta dei rifiuti”. Ci sarà dunque una limitazione degli accessi per trimestre solare- dall’uno gennaio al 31 marzo, dall’uno aprile al 30 giugno, dall’uno luglio al 30 settembre, dall’uno ottobre al 31 dicembre- con le ecoisole automatiche comunque fruibili tutti i giorni, 24 ore su 24. (Api/ Dire) 15:06 07-03-24