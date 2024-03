Scuola. Globe Student Prize 2024, al via le candidature

(DIRE) Roma, 7 mar. – Il 25enne rifugiato sud-sudanese Nhial Deng, vincitore del Global Student Prize 2023 della Chegg.org, dal valore di 100.00 dollari ha esortato gli studenti italiani a candidarsi per il premio di quest’anno. Le iscrizioni si chiuderanno domenica 28 aprile. Creato nel 2021 in collaborazione con la Varkey Foundation, il Chegg.org Global Student Prize è il premio gemello del Global Teacher Prize, il premio per insegnanti da un milione di dollari. Giunto alla sua quarta edizione, il premio si propone di mettere in risalto gli studenti che stanno dando un reale contributo positivo all’apprendimento, alla vita dei loro coetanei e alla società in generale.

Nhial Deng ha aiutato oltre 20.000 giovani nel campo profughi di Kakuma, in Kenya, attraverso programmi di mediazione per la pace, l’istruzione e l’imprenditorialità, oltre a creare spazi protetti per curare i traumi della guerra. Il ragazzo è stato selezionato come vincitore del Chegg.org Global Student Prize 2023 tra quasi 4.000 candidature e richieste provenienti da 122 Paesi del mondo. L’anno scorso Mame Maty Gning, all’epoca studentessa ventenne di economia e scienze sociali presso l’Istituto Mariagrazia Mamoli di Bergamo, si è qualificata nella rosa dei 50 finalisti, selezionata tra 3.851 candidature provenienti da 122 Paesi, mentre, nell’anno inaugurale, in finale era arrivato Mirko Cazzato, all’epoca studente 19enne della WeDo Academy di Lecce, selezionato tra oltre 3.500 candidature da 94 Paesi del mondo per aver creato MaBasta, un’iniziativa contro il bullismo nella scuola.

Nhial Deng ha dichiarato: “Ci sono studenti in Italia che lavorano instancabilmente dentro e fuori le aule per costruire un domani migliore. I loro risultati ispiratori meritano un riconoscimento internazionale e una celebrazione su larga scala, ed è per questo che li invito fortemente a candidarsi per il Global Student Prize 2024 di Chegg.org”.(SEGUE) (Com/Red/ Dire) 11:10 07-03-24