Tunnel subportuale di Genova: ecco come sarà

Sono iniziati “ufficialmente” i lavori del primo tunnel sottomarino mai realizzato in Italia. Si tratta del Tunnel subportuale di Genova, un opera grandiosa ed ecosostenibile, rappresenterà un’ eccellenza per l’ingegneria italiana e sarà il tunnel sottomarino più lungo d’Europa.

Il suo ruolo è quello di migliorare la vivibilità del territorio in relazione ai collegamenti cittadini, ai loro tempi di percorrenza e l’accessibilità al porto di Genova, che è uno dei porti industriali e turistici più grandi del Vecchio Continente.

Autostrade per l’Italia in uno studio prevede che: “Grazie all’apertura al traffico della nuova opera, prevista entro l’agosto del 2029, si potranno infatti risparmiare più di 1 milione di ore di viaggio ogni anno con ricadute positive anche in termini ambientali. La città conquisterà inoltre 10 ettari di nuovi parchi urbani in superficie, a beneficio delle comunità.

Il progetto del tunnel, infatti, nasce come un vero e proprio piano di riqualificazione urbanistica, oltre che trasportistica, ponendosi l’obiettivo di contribuire al rafforzamento della rete del verde urbano, andando a ricucire aree fortemente antropizzate con la realizzazione di tre nuovi parchi pubblici e di percorsi ciclopedonali in grado di valorizzare le costruzioni preesistenti.

I nuovi parchi diventeranno così parte integrante del sistema paesaggistico genovese, richiamando le sue caratteristiche e la storia del suo territorio, dei suoi giardini, parchi, piazze e del suo lungomare, a favore di una continuità strutturale dei sistemi verdi a difesa e sostegno della qualità ambientale e della biodiversità“.

Il tunnel avrà un tracciato lungo 3,4 chilometri, e “viaggerà ad una profondità massima di -45 metri nella zona del bacino portuale, costituito da due gallerie principali separate, una per ogni direzione di marcia. Quest’ultime avranno un diametro esterno di scavo di circa 16 metri.

Il progetto del tunnel subportuale, ha richiesto un investimento di circa 1 miliardo di euro ed è stato redatto sulla base del masterplan di Genova dal famoso Studio Renzo Piano con la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.