A Palazzo San Giorgio la consegna del Premio 8 Marzo: insignite 8 donne che rendono onore alla città di Reggio Calabria

Sara Bottari per l’encomiabile impegno in campo sociale che ha generato numerose e virtuose esperienze di volontariato, a sostegno delle persone più fragili ed in particolare dei giovani.

Giovanna Micalizzi presidente provinciale di Avis, da sempre impegnata nel campo della solidarietà e nella promozione della cultura della donazione del sangue come pratica virtuosa e valore aggiunto imprescindibile per l’intero sistema sanitario territoriale.

Lidia Papisca per l’impegno dedicato al progetto “Grace, l’Amore che Dà la Vita” a favore dell’Estetica Oncologica. Con professionalità e impareggiabile sensibilità supporta le donne colpite dal cancro attraverso protocolli di estetica e cosmesi in grado di agire sulla capacità di affrontare la malattia e migliorare la qualità della vita delle persone in terapia.

Stefania Pennacchio per il suo profondo attaccamento al Mediterraneo e la grande capacità di raccontare le donne del Sud attraverso le sue magnifiche sculture. E’ un riconoscimento alla magnificenza dell’arte, alla bellezza che plasma bellezza.

Lucia Minniti per l’infaticabile e prezioso lavoro svolto al servizio della pubblica amministrazione. Segretaria di numerosi sindaci succedutisi negli ultimi decenni a Palazzo San Giorgio, ha svolto la sua impareggiabile opera con dedizione, impegno e sacrificio rappresentando un esempio per molti dipendenti comunali.

Maria Lucisano per il suo ultra ventennale servizio alla guida dei bus Atam, durante il quale si è sempre distinta per serietà, impegno, costanza e passione contribuendo a destrutturare ogni stereotipo di genere applicato al mondo del lavoro.

Maria Mallemace per la straordinaria professionalità impressa nella sua attività a tutela della cultura e della storia del nostro territorio, in ultimo alla Direzione del Segretariato regionale del MiC per la Calabria, per il costante contributo offerto alla salvaguardia delle bellezze architettoniche e paesaggistiche della città.

Maria Grazia Buffon per lo straordinario contributo di studio e di ricerca, applicato alla pianificazione urbanistica e paesaggistica, che ha impresso, nel corso della sua lunga attività professionale, il segno di una programmazione sostenibile ed attenta alle vocazioni naturali di sviluppo del nostro territorio.