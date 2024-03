Imprese. 6 PMI su 10 pronte a investire negli influencer

(DIRE) Milano, 8 Mar. – Gli influencer? Sei aziende su dieci si dicono pronte a investire su questo canale di contatto con i clienti. Si tratta soprattutto di imprese campane e lombarde. È quanto emerge da una ricerca condotta dall’I-Aer Institute of Applied Economic Research in collaborazione con Aida Partners su un campione di 873 aziende italiane.

“Gli influencer, attraverso la loro presenza sui social media, hanno la capacità di creare narrazioni coinvolgenti e personalizzate che possono trasmettere i valori e gli obiettivi di una piccola media impresa ad un vasto pubblico”, spiega Fabio Papa, docente di economia e direttore di I-Aer. Secondo la ricerca, “questo tipo di marketing è particolarmente efficace nell’era attuale, dove soprattutto i clienti più giovani cercano connessioni reali e significative con le marche che scelgono di supportare”, spiega una nota.

Ciò riguarda in particolare le cause di beneficienza, la promozione dell’economia locale e della sostenibilità ambientale. I tre ambiti merceologici più gettonati sono il cibo, la moda, l’intrattenimento e gli eventi, questi ultimi in crescita soprattutto nel centro-sud. Per Papa, “campagne congiunte possono non solo aumentare la consapevolezza su questioni sociali importanti ma anche stimolare l’azione collettiva e la raccolta fondi.

Questo approccio trasforma il marketing in un’azione di responsabilità sociale d’impresa, dimostrando l’impegno di una Pmi verso il bene comune e rafforzando la sua reputazione come un’entità che si preoccupa della comunità e dell’ambiente”. Per i ricervatori, la chiave per una partnership di successo è l’autenticità. “Selezionare influencer che condividono veramente i valori e la visione dell’impresa è fondamentale per garantire che i messaggi promozionali siano genuini e risuonino autenticamente con il pubblico- è il consiglio-. Inoltre, una collaborazione trasparente e basata su obiettivi condivisi può aiutare a costruire una narrazione coerente e influente, che si traduce in un impegno significativo e in un impatto duraturo”. (Pma/ Dire) 18:55 08-03-24