Reggio BIC, sconfitta a testa altissima nella prima gara di EuroCup

Non riesce l’impresa per poco alla Multiservice5D Reggio Bic, che esce sconfitta nella gara d’apertura dell’ EuroCup.

Finisce 53-67 in favore dell’Iberconsa Amfiv di Vigo, ma i reggini hanno disputato un match davvero straordinario. I reggini cedono il passo, a testa altissima dopo un’intera gara che ha visto il bianco amaranto difendere ogni attacco della squadra ospite e soprattutto rispondere ad ogni attacco che veniva sferrato. I ragazzi di coach Antonio Cugliandro hanno ritrovato la concentrazione che era mancata nell’ultima gara playoff contro Firenze, e oggi ci hanno fatto assistere ad un match che è stato un vero e proprio spettacolo.

Uno spettacolo che da stamane è stato da “apripista” alla nuova normativa sulla vigilanza antincendio, poiché da qualche giorno è in vigore il nuovo regolamento che decreta che non servirà vigilanza antincendio limitando solo una parte della struttura. Finalmente una notizia che tante società che utilizzano il palasport attendevano da tempo.

La sfida:

Il primo periodo vede le due formazioni equivalersi, ma la Multiservice 5d Reggio BIC da subito dimostrazione di averne di più. La formazione di casa inizia sin dal primo minuto con tantissimi intensità realizzando i primi due punti del match dalla lunetta con il polacco Pietrzyk.

La rimonta sorniora degli ospiti, arriva. Finisce per 12-15 in favore degli Iberici, dopo un primo quarto combattutissimo e sempre punto a punto. Il secondo quarto continua sulla stessa lunghezza d’onda, partita combattuta con i reggini che non mollano di un centimetro e rispondono colpo su colpo agli assalti degli spagnoli dell’Amfiv.

La Multiservice 5D ha condotto un secondo periodo fatto di concentrazione e forte volontà di far bene davanti al proprio pubblico che stamane è venuto a sostenere i reggini e vivere una giornata di grande basket. Finisce sul 23-28 un quarto super combattuto, ma che al contempo ha fatto divertire tutti i presenti.

Il terzo periodo vede i reggini in affanno, complici qualche errore e la precisione dell’Amfiv che riesce ad allargare il divario del match portandosi sul più 12 a fine quarto.

In casa Multiservice 5D si è fatta sentire la fatica dei primi due quarti che li ha visti “domare” gli iberici per buona parte del match.

Finisce 35-47 per gli ospiti, il penultimo quarto della prima sfida in programma. Il quarto d’ultimo periodo si apre con la carica della squadra di casa, i reggini iniziano a testa bassa e con una tripla di capitan “Baz” Sripirom e un canestro di Ivanov siglano un 5-0 che costringono l’Amfiv al timeout.

Ne escono bene gli iberici, che rispondono al 5-0 dei reggini che complice anche la stanchezza e la situazione falli non riesce a recuperare come vorrebbe.

Gli spagnoli amministrano il vantaggio accumulato, ma sul finale l’orgoglio dei reggini esce fuori e riesce a recuperare qualche punto e ridurre così lo svantaggio e concludere con uno scarto di 14 punti.

Si può essere più che soddisfatti di questa prima gara, che ha fatto divertire ma anche ben sperare per il proseguo della manifestazione dei reggini. Appuntamento adesso alle ore 18 per il secondo match contro i francesi dell’ Elan Chalon.