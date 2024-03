Viabilità. Sindaci costiera sorrentina chiedono limitazioni a mezzi pesanti

Riunione in prefettura Napoli: “riflessione su targhe alterne”

(DIRE) Napoli, 8 Mar. – Prima riunione, in vista della prossima stagione estiva, sulle misure da adottare, in materia di viabilità, in costiera sorrentina. All’appuntamento di oggi, tenutosi a Palazzo di Governo, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, i sindaci dei comuni costieri, i vertici di Anas e polizia stradale. Diverse le ipotesi sul tavolo per facilitare l’accesso di turisti e viaggiatori.

I sindaci, riporta una nota della prefettura, “hanno manifestato l’opportunità, condivisa da tutti i presenti, dell’adozione di un’ordinanza limitativa della circolazione dei mezzi pesanti, superiori a 7,5 tonnellate, che non sia circoscritta, come negli anni scorsi, al solo periodo estivo ma che sia valida per l’intero anno. Pertanto si è concordato di consultare preventivamente, nel corso di una prossima riunione che si svolgerà a breve, anche le organizzazioni di categoria più rappresentative del settore dei trasporti, in considerazione dei numerosi cantieri in corso, compresi quelli per l’esecuzione di opere finanziate dal PNRR”.

Inoltre, sull’eventuale adozione di un’ordinanza che disponga la circolazione a targhe alterne, “sono in corso approfondimenti e riflessioni vista l’inefficienza e l’insostenibilità del dispositivo adottato l’anno scorso”. I sindaci si sono, quindi, impegnati, per una rapida decisione sul punto, “ad effettuare le opportune verifiche adottando, nel frattempo dispositivi del traffico atti a limitare al massimo la circolazione nei centri cittadini, disponendo percorsi alternativi per decongestionare il traffico”.

Infine, guardando ad una prospettiva di lunga durata, si è concordato lo studio di “un’ipotesi relativa alla limitazione della circolazione degli autobus turistici con numero di posti pari o superiori a 50, da varare per il prossimo anno, previa intesa con tutti gli interlocutori del settore”. Nelle prossime settimane nuovi incontri sono previsti per “un’adeguata pianificazione delle iniziative da realizzare”. (Com/Gup/ Dire) 18:51 08-03-24