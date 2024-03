Abruzzo alle urne per le Regionali dalle 7.00 fino alle 23.00

Due i candidati Marco Marsilio per il Centrodestra e Luciano D’Amico per il Centrosinistra

Si vota per le regionali oggi in Abruzzo dove ci sono oltre 1,2 milioni gli aventi diritto sparsi in 305 comuni della regione dell’Italia Centrale.

Si potrà votare dalle 07:00 sino alle 23:00. Alle regionali del 2019 i votanti furono il 53%. A tempo scaduto per votare si procederà allo spoglio.

Cinque anni fa Marsilio, che si ricandida a Governatore della Regione, ottenne il 48,03% dei voti e la sua coalizione il 49,20%. Il suo “sfidante”, Giovanni Legnini sostenuto dal Centrosinistra raggiunse il 31,29%, con la coalizione a sostegno (7 liste) che si fermò al 30,64%.

In quella tornata si erano presentati anche il candidato del M5S Sara Marcozzi (20,20%) e l’avvocato Stefano Flajani che totalizzò lo 0,48%.

C’è molta attenzione mediatica e politica sul voto in Abruzzo le elezioni regionali arrivano subito dopo quelle in Sardegna in cui le due coalizioni Centrodestra e Centrosinistra sono arrivate molto vicine, attestando poi la vittoria di quest’ultime. (foto di repertorio)

