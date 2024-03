Fontecchio 27 pt contro Dallas. Nuovo record personale

Ancora lo una nota positiva per lo sport italiano, Simone Fontecchio, guardia della Nazionale Italiana di Basket, oggi nel rooster dei Detroit Pistons, ieri ha stabilito un nuovo record personale nella lega professionistica americana (NBA).

Durante la partita contro i Dallas Mavericks, del top player Luka Doncic (39pt e in sesta “tripla doppia” da 30 punti consecutiva), Fontecchio ha realizzato, partendo dalla panchina, ben 27 punti in 32 minuti di gioco.

Il cestista italiano ha realizzato un eccellente 4/5 da tre punti per un totale di 9 su 13, considerando i canestri dalla media, e un 5 su 5 ai tiri liberi. Insomma Simone Fontecchio ha tenuto a galla i suoi insieme al playmaker Cade Cunningham autore di 33 punti.

Il match alla fine ha premiato gli ospiti di Dallas che hanno vinto per 142 a 124. Fatale per i padroni di casa un terzo quarto da dimenticare (23-35), in cui gli uomini di Jason Kidd hanno scavato il divario che gli ha consentito di portare a casa la vittoria. Negli altri parziali si è visto un sostanziale equilibrio.

Fabrizio Pace