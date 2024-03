Joey e Rina premiati dal Consigliere Mario Cardia al Palascatolone

L’Associazione Stardust con Joey & Rina fa esplodere il Palascatolone di Reggio Calabria gremito come non mai per l’occasione, a premiare i due ballerini il Consigliere Comunale Mario Cardia

Gli ospiti d’eccezione Joey & Rina entusiasmano i reggini, arrivano le congratulazioni del Consigliere Comunale Mario Cardia presente all’iniziativa: “Una serata magica, piena di sorprese, una festa che ha coinvolto centinaia di persone. Il 2024 inizia alla grande per Antonella Bramato e tutto il suo staff” dichiara il Consigliere Comunale che continua poi: “Esprimo grande soddisfazione per questi traguardi raggiunti, Joey e Rina sono davvero straordinari e ci hanno fatto vivere un pomeriggio magico, da consigliere comunale mi sembra doveroso omaggiarli e ringraziarli per aver scelto la nostra città ; rivolgo poi un plauso particolare e strameritato a tutto lo staff tecnico della Asd Stardust ed in particolar modo alla Presidente Antonella Bramato, alla sua famiglia ed a tutti coloro che la supportano, davvero grazie di cuore.

Chi fa politica ha il dovere di sostenere e supportare le associazioni del nostro territorio che sono il motore pulsante della nostra città”, conclude così al Palascatolone il Consigliere Mario Cardia.