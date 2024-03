Pallanuoto maschile Serie C: Olio di Calabria vince a Messina per 12-5

Neppure il tempo di soffermarsi sulla sconfitta in casa sabato che, a distanza di sole 24 ore, la Cosenza pallanuoto targata Olio Igp di Calabria vince fuori casa a Messina. 12-5 il risultato finale appannaggio della squadra bruzia. 0-3, 1-4, 2-2, 2-3 i parziali dei quattro tempi.

A segno Lento, Chiappetta, De Luca con due reti a testa, una per Morello e Palermo e quattro per Runco. Il tecnico Manna non è riuscito a raggiungere la squadra a Messina. Dopo la sconfitta in casa, dunque, ecco arrivare la pronta risposta della squadra cosentina.

Il campionato è ancora lungo, le soddisfazioni possono essere dietro l’angolo. “Cercheremo di arrivare più in alto possibile”, le parole chiare della società. (foto di repertorio)