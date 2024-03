Reggio Calabria dalla Sea Eye 4 sbarcano 144 migranti

Sono sbarcati al Porto di Reggio Calabria 144 migranti, li ha portati la nave della ONG tedesca Sea Eye 4. E’ il primo sbarco in città dl 2024. I migranti sono stati portati a Gallico dove trascorreranno la notte nella palestra della scuola in disuso oggi adibita all’accoglienza per poi essere smistati nei vari centri.

Tra i nuovi arrivati: qualche famiglia, 20 minori non accompagnati e due neonati. Come sempre avviene in questi casi si è mossa la macchina dell’accoglienza con Protezione Civile e Prefettura a gestire la situazione sotto l’occhio vigile delle Forze dell’Ordine. Inizialmente la Sea Eye 4 ed il suo carico di migranti era destinata ad attraccare al porto di Ancona, successivamente è stata dirottata a Reggio Calabria dalle autorità preposte. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace