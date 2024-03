Roma. Cede muro di contenimento in zona Lungotevere Gianicolense: diverse auto coinvolte

Ieri notte dalle 22:50, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati per diverse ore a Roma, in via S. Francesco di Sales, per un intervento in zona Lungotevere Gianicolense nel quartiere di Trastevere.

Le squadre hanno lavorato a causa del cedimento di un muro di contenimento (alto circa 6 metri) il cui crollo ha coinvolto diverse automobili parcheggiate anche se fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

I Vigili del Fuoco di Roma hanno lavorato per la messa in sicurezza dell’area del cedimento del vecchio muro in tufo la cui via è stata interdetta al traffico sino al ripristino e presidiata dalle Forze dell’Ordine intervenute.

Federica Romeo