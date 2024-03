Scienziati, ad un passo dalla realizzazione dell’antidoto universale contro i morsi di serpente

Un gruppo di ricercatori scopre la proteina capace di bloccare l’azione del veleno di un gran numero di specie

I morsi letali dei serpenti causano ogni anno 100.000 morti in tutto il mondo, anche se Africa e Asia sono i luoghi più colpiti. Le tossine contenute nel suo veleno sono in grado di provocare la paralisi dell’intero corpo, provocandone una morte lenta e dolorosa. Per decenni, i ricercatori hanno cercato una cura per tenere a bada i temuti serpenti e, sebbene esistano molti antidoti diversi per salvare le vittime, non è mai stato trovato un singolo antidoto efficace nel fermare il veleno di tutti i serpenti. Fino ad ora è stato così difficile trovare una cura unica per i morsi di serpente perché il loro veleno, a livello molecolare, è così sfuggente.

Si comporta in modo molto simile al virus dell’immunodeficienza umana (HIV), che muta ogni volta che infetta un nuovo ospite. Nel caso del veleno, le differenze tra quello di un serpente e quello di un altro a livello molecolare sono abbastanza grandi da impedire agli anticorpi di rispondere a queste variazioni. Tuttavia, questo gruppo di ricercatori ha trovato la chiave che può risolvere questo problema: una proteina che si ripete nella struttura molecolare del veleno di numerosi serpenti.

Questa è la cosiddetta tossina a tre dita (3FTx), che si trova in tutti gli elapidi. “L’anticorpo che abbiamo progettato agisce contro questa tossina”, spiega l’autore principale della ricerca, Joseph Jardine, immunologo e microbiologo dello Scripps Research Institute negli Stati Uniti, che insiste sul fatto che si tratta di un passo molto grande verso “un antidoto universale”.

I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Translational Medicine. Con l’obiettivo di trovare l’anticorpo specifico in grado di bloccare l’azione di 3FTx, i ricercatori hanno creato una piattaforma innovativa che ha inserito i geni di 16 diversi 3FTx in cellule di mammifero per produrre successivamente le tossine in laboratorio. Successivamente, il team ha cercato in una libreria di oltre 50 miliardi di anticorpi umani diversi per vedere quali si legavano alla proteina 3FTx.

Dopo aver ristretto più volte la ricerca, hanno finalmente trovato un anticorpo chiamato 95Mat5 . “Siamo riusciti a farlo solo grazie alla piattaforma che abbiamo sviluppato per esaminare la reazione degli anticorpi contro più tossine”, insiste Irene Khalek, ricercatrice presso lo Scripps Institute e coautrice di questo articolo.

I ricercatori hanno testato l’anticorpo nei topi a cui erano state precedentemente inoculate le tossine del veleno di diversi serpenti. In tutti i casi, i topi non solo hanno evitato la morte, ma anche la paralisi.

L’anticorpo 95Mat5 è così efficace perché imita perfettamente la struttura della proteina umana a cui normalmente si lega 3FTx. Una reazione molto simile a quella degli anticorpi che lo stesso Jardine ha studiato contro l’HIV. “È sorprendente che, per due problemi completamente diversi, il sistema immunitario umano trovi una soluzione molto simile”, afferma Jardine. Inoltre, i ricercatori sono riusciti a produrre sinteticamente l’anticorpo . “Non immunizziamo nessun animale né usiamo serpenti”, rivela Jardine.

Nonostante questi risultati promettenti, questa cura non è ancora efficace contro tutti i serpenti, poiché non è in grado di bloccare le vipere, il secondo gruppo di serpenti velenosi. Questo gruppo di ricercatori, .rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha quindi avviato una nuova indagine per trovare anticorpi con un’azione ancora più ampia, con l’obiettivo di trovare quell’antidoto universale tanto atteso e necessario.

c.s. – Giovani D’Agata