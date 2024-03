Turismo. Santanchè: Eurostat conferma, nel mondo c’è voglia di Italia

(DIRE) Roma, 10 Mar. – “L’analisi Eurostat conferma l’Italia seconda in Europa per presenze turistiche straniere: un dato che testimonia la voglia d’Italia che c’è nel mondo. Un risultato da un lato frutto del grande lavoro dei nostri operatori e imprenditori del settore nel rendere l’Italia sempre più attrattiva con proposte di qualità e diversificate, e dall’altro dell’operato del governo Meloni che, non solo rende l’Italia protagonista nel mondo, ma lavora per preservare l’autenticità dei nostri territori e valorizzare il Made in Italy, come dimostra anche la firma del ministro Lollobrigida al decreto che rinvia l’applicazione delle norme europee sulle etichette del vino.

L’enoturismo infatti è una forma di turismo in forte crescita, solo nel 2023 il 20% del totale dei turisti in Italia ha scelto la nostra nazione proprio per esperienze di viaggio legate al vino: con i nostri provvedimenti riusciamo a preservarlo e sostenerlo sempre di più”.

Lo scrive su Facebook il Minsitro del turismo Daniela Santanchè, che aggiunge: “Dopo anni di immobilismo della sinistra stiamo ridando grande credibilità all’Italia e questi risultati devono spingerci a lavorare ancora di più per tornare ad essere primi. Siamo una grande Nazione e dovremmo ricordarcelo più spesso”. (Tec/ Dire) 16:15 10-03-24 (foto di repertorio)