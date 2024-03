Toscana. Tenerini (FI), Regolamento ZLS è volano per investimenti  

“L’area industriale di Livorno, con le infrastrutture portuali e gli insediamenti produttivi, continua a essere centrale nel lavoro del Governo. L’approvazione del Regolamento delle Zone Logistiche Semplificate in Consiglio dei Ministri consentirà di attuare gli incentivi e le agevolazioni per le aziende del nostro territorio, che diventa ancora più attrattivo sul piano industriale.

Dopo anni di immobilismo, con il centrodestra al Governo parte finalmente lo sviluppo economico e occupazionale della nostra costiera. La ZLS consentirà di rendere più snelli gli adempimenti normativi e di ridurre il carico fiscale per i territori, come quello di Livorno, strategici per il Paese. Siamo enormemente soddisfatti di questo risultato che rappresenterà un volano per gli investimenti.

Ora lavoreremo per il decreto attuativo, con l’obiettivo di proseguire nella nostra opera di reindustrializzazione e rilancio di Livorno“. Lo dichiara la deputata eletta in Toscana e Responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di Forza Italia, Chiara Tenerini.