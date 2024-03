Catania. Polizia sanziona 13 posteggiatori abusivi

Prosegue l’attenzione della Polizia di Stato nei quartieri del centro storico cittadino. Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, finalizzata a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità, gli agenti delle moto volanti hanno eseguito mirati controlli connessi al fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Nello specifico, nelle giornate tra Lunedì e Mercoledì, personale dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico, hanno sanzionato ben 13 soggetti colti nell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore.

I servizi sono stati disimpegnati nelle zone del centro cittadino, quelle maggiormente interessate dal fenomeno. In particolare tre soggetti sono stati sanzionati tra via Dusmet, largo Paisiello e piazza Manganelli.

Sono stati altresi, sanzionati altri 10, individuati tra piazza Federico di Svevia, via Dusmet, via Simeto, piazza Carlo Alberto, piazza Borsellino, via Cristoforo Colombo e via Mulino Santa Lucia.

Il posteggiatore abusivo sanzionato in piazza Federico di Svevia, è stato, altresì, denunciato in stato di libertà per violazione del provvedimento del DACUR, con il quale il Questore gli ha inibito la frequentazione di quella piazza.

