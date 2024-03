Ia. Tenerini (Fi), Bene Meloni, ora Parlamento assuma ruolo

“La via italiana all’Intelligenza Artificiale, prospettata dal Presidente Giorgia Meloni, rappresenta un obiettivo fondamentale per affrontare le sfide dell’innovazione. Il settore della ricerca, le realtà produttive e il comparto industriale del nostro Paese che operano nel campo dell’Ia meritano di essere valorizzate dal lavoro congiunto delle istituzioni. Il provvedimento di legge, annunciato dalla premier, per stabilire principi e norme complementari all’Ai Act dell’Ue è un importante passo in avanti per definire il perimetro etico dell’Ia.

L’Agenzia competente, che verrà istituita secondo quanto previsto dal regolamento europeo, potrà invece supportare la strategia nazionale in materia. Sarà il Parlamento a dover assumere un ruolo centrale per monitorare in maniera efficace l’evoluzione della nuova tecnologia e intervenire tempestivamente per ottimizzare i vantaggi dell’Intelligenza Artificiale ed impedire ogni possibile effetto distorsivo, mettendo a frutto gli investimenti pari a 1 miliardi di euro che saranno realizzati grazie a Cdp. Solo così il sistema Paese sarà pronto a vincere la partita dell’Ia, che rappresenta il presente e il futuro della competizione globale”. Lo dichiara la deputata Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia.

