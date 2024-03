L’Intelligenza Artificiale e Sanità: Quale futuro? Convegno “Lions” in Prefettura

Venerdì 15 Marzo al “Salone della Guardia” della Prefettura UTG di Bologna, in via IV Novembre n. 26, dalle ore 14.30 alle 18.30, è in programma il convegno dal titolo “Rivoluzione 4.0” – AI e il futuro della sanità”. L’evento metterà in luce il rapporto tra mondo sanitario e intelligenza artificiale, illustrando casi applicativi sul territorio regionale e i progetti su cui si sta lavorando.

In questi ultimi anni si è intensificato l’uso dell’intelligenza artificiale in sanità facendo emergere l’AI come veicolo di opportunità e benefici per la salute e la prevenzione delle persone, in particolare negli ambiti della diagnostica, dello studio di nuovi farmaci e della medicina riabilitativa, mentre appare necessario ridisegnare le dinamiche tra tutti gli attori che operano nel panorama sanitario.

L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale (AI) nel mondo della salute può garantire un accesso equo alle cure di qualità. Tuttavia, le sfide etiche, umanistiche e giuridiche associate a questo processo, tra cui il tema del trattamento dei dati e della privacy, richiedono un approccio ancora più attento e responsabile, orientato alla protezione e al rispetto dei pazienti.

Questi i titoli dei tre tavoli organizzati nell’ambito del convegno, anticipati dalla testimonianza di due speakers internazionali: Martin Curley e Gareth Presh:

Intelligenza artificiale e sanità: le nuove frontiere della medicina

Tecnologie e innovazione: intelligenza artificiale nei servizi sanitari

AI e professionisti: il futuro della consulenza e dell’assistenza sociosanitaria

Il convegno servirà soprattutto ad avviare un confronto multidisciplinare tra i principali esperti, professionisti, accademici e rappresentanti istituzionali e sarà solo il punto di partenza per progettare un percorso adatto ad un tipo di sanità che guarda al futuro basato su principi di equità, etica e sostenibilità.

L’evento, organizzato dal presidente del Lions Club dott. Alberico Colasante, è patrocinato da Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Lions Club International Distretto 108 Tb e il CUP Emilia-Romagna.

Per partecipare all’evento e ottenere l’accredito, è necessario compilare il form i giornalisti e gli operatori media sono invitati a partecipare per seguire i lavori sulla “Rivoluzione 4.0 – AI e il Futuro della Sanità”.

comunicato stampa