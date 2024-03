Malore costringe Loredana Bertè a rinviare il concerto del 13 Marzo

Loredana Bertè ha accusato un malore in seguito al quale è stata ricoverata per accertamenti medici. La cantante calabrese, nata a Bagnara Calabra nel 1950, ha dovuto rimandare il concerto previsto per l’11 Marzo al Teatro Brancaccio di Roma.

E’ quanto hanno reso noto dallo staff precisando che è stato posticipandolo al 15 Maggio nella medesima location.

“Siamo veramente costernati, ma a causa di un improvviso dolore addominale Loredana Bertè non potrà andare in scena” (cit TGCom24).

Si informa inoltre che i biglietti acquistati saranno validi anche per la nuova data. Chi sarà impossibilitato potrà richiedere il rimborso del biglietto”. (foto di repertorio)

Federica Romeo