Edifici storici e caserme: oltre 6,5 mln per la riqualificazione e il completamento

In arrivo oltre 6 milioni e mezzo di euro per la riqualificazione, la messa in sicurezza e la valorizzazione di edifici di interesse storico e culturale, nonché di immobili pubblici in uso alle Forze dell’Ordine o ad altri enti. Si tratta dello stanziamento per il 2024, che saranno poi rifinanziati per i prossimi anni fino al completamento delle opere.

I decreti sono stati firmati dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro Matteo Salvini, su proposta del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative sulla base dei progetti inviati dai territori.

Per visualizzare il dettaglio degli interventi clicca sui file:

Elenco interventi sugli immobili di interesse storico/culturale (CAP. 7531/PG02)

Elenco interventi sugli immobili in uso alle Forze dell’Ordine (CAP. 7341/PG01 e PG 03)

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/edifici-storici-e-caserme-oltre-65-mln-per-la-riqualificazione-e-il