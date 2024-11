Governo. Meloni: difendiamo diritti sindacali molto più di sinistra al caviale

(DIRE) Roma, 8Nov. – “Ieri Elly Schlein ha detto che io svilisco i diritti sindacali perché, a una trasmissione radiofonica leggera, ho risposto a un sms in modo leggero dicendo che non mi sentivo bene ma ero comunque a fare il mio lavoro, perché come capite benissimo qui non c’è nessuno che mi possa sostituire in questo senso. Chiaramente citavo il tema dei diritti sindacali, mi dispiace che anche su questo si riesca a fare una polemica su una cosa completamente inutile”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel punto stampa a Budapest prima di partecipare alla Riunione informale dei Capi di Stato o di governo del Consiglio europeo. “Non so cosa si intenda per svilire i diritti sindacali che questo Governo difende molto meglio della sinistra al caviale, ma so che sono abituata a fare il mio lavoro anche quando non sono al massimo della forma perché è l’impegno che mi sono presa con gli italiani. Spero che la sinistra prima o poi individui qualche tema serio sul quale fare politica con questo governo in attesa di ritrovare una identità che le consenta di stare a fianco dei cittadini”, ha concluso Meloni. (Mgn/ Dire) 11:07 08-11-24