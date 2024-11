Il Sottosegretario Mantovano a Milano per incontri su innovazione, finanza, cultura e università

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è stato oggi a Milano per una serie di incontri istituzionali.

Mantovano ha visitato MIND, il nuovo distretto dell’innovazione che sta sorgendo sull’ex area Expo, accompagnato dall’amministratore delegato di Arexpo, Igor De Biasio.

Quindi ha preso parte al convegno “Golden power tra diritto e politica industriale”, organizzato da Mediobanca in memoria del giurista Ariberto Mignoli, insieme al Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Paolo Savona, al prof. Sabino Cassese e all’amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel.

Successivamente, ha visitato Triennale Milano in compagnia del Presidente, Stefano Boeri. Infine, nella sede dell’università Bocconi, ha avuto un incontro con il rettore, Francesco Billari, con la rettrice del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto, con il Presidente e il Vicepresidente di Tech Europe Foundation (TEF), Ferruccio Resta e Alberto Grando, e con l’amministratore delegato di FSI, Maurizio Tamagnini.

