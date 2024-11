“On Air – Liberi di… “: Il Magico Mondo del Circo di Gravity arriva a Milano!”

Dal 9 Novembre all’8 Dicembre, l’Idroscalo di Milano si trasformerà in un palcoscenico magico grazie alla quarta edizione dello spettacolo “On Air – Liberi di…” di Gravity Circus. Questo evento circense all’avanguardia unirà acrobazie mozzafiato, artisti di fama internazionale e un messaggio di inclusione profondo. Gravity Circus fa il suo ritorno a Milano con uno show che promette di trasmettere emozioni forti e momenti di pura adrenalina. “On Air – Liberi di…” propone uno spettacolo che cattura l’immaginazione, con performance innovative e mai viste prima. Diretta da Larry Rossante e gestita da Lenny Alvarez, la rassegna si arricchisce di effetti scenici incantevoli e di giochi di fuoco, invitando il pubblico a immergersi in un’atmosfera unica.

Un’Offerta Artistica Straordinaria e Variegata Il tendone di Gravity Circus diventa così un ambiente magico, in cui artisti pluripremiati provenienti da festival internazionali si alternano sul palco.

Ogni esibizione racconta storie di sfida e abilità straordinarie, trasformando il circo in un’opera d’arte vivente. Tra i protagonisti troviamo la troupe ucraina Didyk, celebrata per le sue acrobazie aeree su altalene russe, e Kelly Folco, che incanta il pubblico con le sue audaci performance su monociclo. Inoltre, ci saranno la scala libera di Michael Alves e gli spettacolari trucchi aerei del team di Moto-freestyle.

Un’ulteriore novità di quest’edizione è l’introduzione della Sand Art, una performance che fonde poesia e arte visiva in un’esperienza emozionante. Anche la comicità non mancherà, grazie al rapper Alp King, le cui rime si affiancheranno alle esibizioni circensi per momenti di leggerezza e divertimento. Messaggi di Inclusione e Innovazione.

Una delle performance più attese è quella di Silke Pan, un’artista svizzera paraplegica, che presenterà un numero unico, arricchito da immagini autobiografiche.

Il suo intervento va oltre il contesto circense, rappresentando un messaggio potente di accettazione e valorizzazione della diversità.

Questo elemento di inclusione sarà un tema centrale della rassegna. Mister David, campione del mondo di Street Magic, contribuirà anch’esso al fascino dello spettacolo, portando sul palco illusionismo e magia insieme alla sua “Family Dem”. La sua regia promette di sorprendere e incantare il pubblico.

“On Air – Liberi di…” non è solo un evento circense, ma un vero e proprio festival dell’arte e dell’inclusione, capace di colpire ogni spettatore, grandi e piccini. La quarta edizione di Gravity Circus all’Idroscalo di Milano si preannuncia come un’esperienza indimenticabile.

comunicato stampa