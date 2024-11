“La sicurezza è presupposto per la pace e la stabilità internazionale. In tal senso, la strategia di sicurezza nazionale rappresenta la massima espressione della nostra politica. Ha come obiettivo il conseguimento della prosperità e del benessere dei cittadini.

E’ un percorso che deve alimentarsi da riflessioni che partono dalla Costituzione, nostro saldo riferimento. Solo così possiamo essere ciò che siamo e diventare ciò che vogliamo essere”.

Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sul tema “Per una strategia di sicurezza nazionale” presso l’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati.

fonte: https://www.difesa.it/primopiano/presentazione-del-position-paper-per-una-strategia-di-sicurezza-nazionale/58340.html