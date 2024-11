Star Wars, One Piece, Naruto: la carica dei cosplayer a Lucca Comics, edizione record

(DIRE – Notiziario settimanale Cultura) Roma, 8 Nov. – Edizione 2024 di Lucca Comics and Games baciata dal sole e dal bel tempo, con la città toscana invasa da appassionati, cosplayers: 80.000 nella giornata clou della manifestazione, che si è aperta con la sfilata delle legioni di Stars Wars ed è andata avanti tra firme affollatissimi firmacopie con fumettisti e scrittori e parate di supereroi, personaggi di manga e di giochi di ruolo. Quest’anno Lucca festeggiava il 50esimo anniversario di D&D con una mostra e uno spazio ad hoc. Apprezzatissimo, a giudicare dalla fila chilometrica, lo stand di One Piece.

In effetti, i personaggi del manga giapponese sono stati tra i più gettonati dai cosplayers, assieme a Naruto. Per il resto, elfi, mostri, infinite versioni di Sailor Moon (una anche tutta al maschile), costumi in stile steam punk, l’Astra Militarum di Warhammer, persino He-Man in groppa alla sua tigre e lo gnomo con il retino diventato famoso su Instagram.

Le mura storiche, le stradine del centro storico e le piazze medioevali sono attraversate da un flusso costante di persone. Le stime parlano di 314.000 biglietti venduti, circa 700 gli espositori disseminati per la città, per un indotto calcolato in 60 milioni di euro. (Red/ Dire) 08:17 08-11-24