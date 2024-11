Prosegue l’attività agonistica della A.S.D Taekwondo 2018 Reggio Calabria. presso la Dinamyca Palestre di Spirito Santo. Obiettivo primario della A.S.D., seguendo il solco già tracciato dalla FITA (Federazione italiana Taekwondo), è quello di sostenere e far praticare il Taekwondo anche ad atleti con disabilità, creando un ambiente inclusivo e capace di far esprimere nello sport questi “atleti speciali”.

Solo pochi anni fa sarebbe stato impossibile pensare alla partecipazione di un atleta con disabilità ad una competizione di Taekwondo e, invece, oggi è diventata una meravigliosa realtà, in un’ottica di valorizzazione della diversità intesa come valore aggiunto e opportunità di arricchimento interiore.

Sabato 16 e domenica 17, presso il Palazzetto dello Sport “Pala200” di Settimo Torinese (TO), si disputeranno i Campionati Italiani Poomsae e Freestyle e Parataekwondo 2024, altra specialità del Taekwondo, in cui gli atleti si sfideranno nei Poomasae (pumsè) e nel Feestyle. Parteciperanno anche atleti di Parataekwondo, specialità in cui il punteggio viene assegnato avendo riguardo di alcuni presupposti: la potenza, la velocità, la tenuta delle tecniche, l’esplosività delle stesse, l’eleganza e la coordinazione di un attacco e la rispettiva difesa.

La A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria sarà presente ai Campionati Italiani col suo atleta paralimpico Vincenzo Vlad Iacopino, cintura blu junior categoria “P20” (atleti con disturbo del neurosviluppo). Vincenzo Vlad, alla sua prima esperienza in campo nazionale, si presenta col titolo di campione regionale vinto lo scorso marzo a Catanzaro.

Il giovane atleta, seguito dal maestro Salvatore Chiovaro, da circa un mese si sta preparando con dedizione e grande spirito di sacrificio, dimostrando di essere determinato a far bene e perché no, a conquistare la prima medaglia reggina nel parataekwondo.

Un plauso giunge dal Comitato Italiano Paralimpico Calabria al giovane atleta Vincenzo Vlad Iacopino per la sua partecipazione ai Campionati Italiani Poomsae e Freestyle e Parataekwondo 2024 e alla A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria, per l’impegno profuso nel promuovere la cultura paralimpica e nell’ottenimento di eccellenti risultati. Un grandissimo in bocca al lupo a !

comunicato stampa