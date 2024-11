La Viola sale sull’ottovolante: è ancora successo

Pallacanestro Antoniana-Redel Viola 77-96 (25-25,18-22,17-23,17,26)

Antoniana: Imperatore, Chirico 8, Bolis 11, Cascone, Bisceglie 10, Fiorillo 10, Ruggiero, Guaita 12, Vona 3, Malafronte, Vranjes, Festinese 19. All Festinese.

Viola: Idiaru 9, Ani 13, Paulinus 13, Simonetti 7, Fernandez 13, Sgarlato, Mazza 2, Cessel 16, Donati 2, Ivanaj 19, Bangu 2. All Cadeo Ass Scarpa e D’Agostino

Arbitri Luca Mogavero di Bellizzi (SA) e Luca Moriello di Marcianise (CE).

Ottavo successo consecutivo. La Viola sale sull’ottovolante, staccando le seconde in classifica, e sorridendo. La trama è sempre la stessa: Gara combattutta per due quarti, solito terzo quarto a marchio “Cadeo” e lavoro completato con grinta nel quarto periodo. Onore all’Antoniana, costretta a giocare a ben sessanta chilometri da casa: squadra combattiva e ben messa in campo.

Partiamo dai quintetti. Reggio, con tifosi al seguito schiera Cessel da centro, Idiaru, Ani, Fernandez e Paulinus. I locali dell’Antoniana rispondono con Chirico, Festinese, Vranjes, Bolis,Bisceglie.

Il primo canestro è dell’ex Rende, Bisceglie. Risponde Paulinus. Una stoppata di Cessel, apre il contropiede per il primo vantaggio Viola con Uchenna Ani. Ancora Ani, questa volta da tre firma il primo vero break(8-2). I locali, con Chirico protagonista, recuperano. La rimonta la completa Bolis(11-11). Un canestro magnifico, tutto di mancina porta la firma di Manu Fernandez:il capitano neroarancio rimanda in vantaggio gli ospiti. Il primo quarto è combattutissimo: un vero punto su punto.

Molto bene Festinese per Antoniana che realizza, tra gli altri, anche il canestro del pari(18-18). Sua una tripla che pareggia, quella di Ivanaj. Il primo quarto termina pari grazie ad un buzzer di Gabriele Bisceglie. Nel secondo quarto, si continua con il testa a testa. La gara diventa molto fisica, senza un vero padrone. La tripla di Fiorillo, rimanda in vantaggio i campani. Ani, risponde con il centro del pari. Il nuovo vantaggio dell’Antoniana, lo firma Chirico. Fernandez e soci tengono botta e chiudono, avanti di 4, 43 a 47 il secondo periodo.

Un gioco a tre da manuale, strappa gli applausi del pubblico dell’impianto campano: la Redel prova a scappare sul più sei(45-51)(Bello il passaggio di Ivanaj). Molto bene, per i locali, l’impatto di Guaita. Antoniana și fa sotto di nuovo: Ivanaj con una tripla pregevole firma il nuovo più 4. Lo segue a ruota Bangu per il più 7. Chirico è più che intenso, Guaita lo segue a ruota per la nuova rimonta del team di Coach Aldo Festinese. Il nuovo pari? Lo firma Enzo Festinese. Redel ancora avanti, di gran carriera grazie alla tripla di Simonetti ed a quella di Ivanaj, realmente devastante(57-64). Basilare la tripla di Manu Fernandez(60-68).Due liberi di Paulinus, completano un ottimo terzo quarto(60-70).

Nel quarto periodo, Fernandez, ancora lui, segna la tripla del più 13. E’ uno show, serafico e dirompente del Capitano, mentalmente con la gara in mano tra recuperate, assist per Idiaru e triple devastanti(66-81). Sul pezzo, la partita di Giovanni Cessel, anche quando i locali hanno provato a spingere a caccia di una rimonta(spettacolare la sua schiacciata ad una mano). C’è tempo per il canestro finale del reggino Antonio Mazza: la Viola c’è. Otto su otto.

