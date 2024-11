Le ACLI Calabria a congresso

Sabato 26 Ottobre si è celebrato il 27° Congresso Regionale delle ACLI della Calabria. Nell’occasione è stata la Sala Monsignor Ferro della Curia arcivescovile ad ospitare i delegati intervenuti, invitati a riflettere sul “Coraggio della Pace”.

Dopo l’apertura dei lavori, affidata a don Francesco Megale, Vicario Episcopale per la Carità, i Problemi sociali ed il Lavoro e accompagnatore delle Acli di Reggio Calabria, che ha avviato la riflessione partendo dalla beatitudine degli operatori di pace, a seguire è stato il presidente Filippo Moscato, al termine del suo mandato, che nella relazione, ha illustrato la sua visione dell’associazione in questo particolare momento storico e insistito sulla necessità di essere “‘comunità associativa’: noi siamo tutti parte di un unico corpo, che sono le ACLI.

Dobbiamo avere l’umiltà di fare un passo indietro per fare spazio all’altro, e la disponibilità ad accoglierlo. Caf, Patronato, Acli Terra, Punto Famiglia e tutte le altre componenti del nostro sistema sono tasselli del grande mosaico delle ACLI. Integrazione significa aprirsi ai bisogni di chi bussa alla nostra porta e, attraverso la sinergia di tutte le componenti, offrire una soluzione.”.

Si sono poi susseguiti gli interventi dei delegati che hanno arricchito il dibattito congressuale, sapientemente guidato da Stefano Parisi, presidente del CAF ACLI, che ha sottolineato, a più riprese, l’importanza di comprendere che “la pace è sempre una conseguenza di un conflitto ma che è una condizione necessaria” con la consapevolezza che “bisogna prima partire dalla pace con noi stessi, con chi ci sta accanto, per poter essere veri operatori di pace.”.

Molte le figure istituzionali presenti, tra cui il presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Enzo Marra, che ha portato i saluti del Sindaco, gli assessori Lucia Nucera e Domenico Battaglia, i consiglieri comunali Marino e Barreca.

A margine del Congresso, si è poi riunito il Consiglio Regionale che, all’unanimità, ha eletto il nuovo presidente Regionale, Davide Pitasi. Anche lui reggino e presidente nel mandato 2020-2024 delle Acli di Reggio Calabria, succede a Moscato, con l’intento di proseguire nella direzione già tracciata dai dirigenti uscenti.

E’ stata anche definita la composizione della presidenza regionale: Maria Donato, Alessandro Astorino, Tommaso Pupa, Claudio Romanò e Filippo Moscato quali componenti indicati dal presidente, oltre a Giamaica Puntillo, presidente nazionale Acli Colf quale invitata permanente, Saverio Sergi per la Fap Acli Calabria, Giuseppe Campisi per Acli Terra Calabria, Santina Bruno quale coordinatrice regionale Donne Acli e Pierfrancesco De Napoli per l’U.S. Acli Calabria.

comunicato stampa