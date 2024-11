Un giovane di 18 anni è stato ferito all’alba di questa mattina, con colpi di arma da fuoco a Napoli, nella zona dei Tribunali, pieno centro storico partenopeo.

Il ragazzo è ricoverato in fin di vita all’Ospedale Vecchio Pellegrini. Per fare chiarezza su quanto accaduto e per capire la dinamica ed il movente indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli. La frequenza di questo genere di episodi segue un trend crescente in quest’ultimo periodo. (foto di repertorio)

LL