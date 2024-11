Pakistan: bomba in stazione Quetta, 22 morti e 40 feriti

09:35 – Un kamikaze, che secondo la rivendicazione apparterrebbe al gruppo separatista Balochistan Liberation Army (Bla), ha compiuto un sanguinoso attentato terroristico alla stazione ferroviaria di Quetta in Pakistan.

Ad attendere il Jaffar Ex press per Rawalpindi, in stazione c’erano circa un centinaio di persone delle quali 22 sono rimaste uccise e 40 ferite dall’esplosione della bomba. Il tragico bilancio di quanto avvenuto a Quetta è ancora provvisorio e potrebbe aggravarsi. (foto di repertorio)

